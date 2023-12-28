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Binance почти на треть нарастила пользовательскую базу, несмотря на расследова...

Binance почти на треть нарастила пользовательскую базу, несмотря на расследова...

Binance почти на треть нарастила пользовательскую базу, несмотря на расследование, штраф и уход гендираНесмотря громадный штраф, который криптобирже Binance придётся выплатить в рамках урегулирования исков Министерства юстиции США, а также вынужденный уход гендиректора Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) со своего поста, крупнейшая в мире площадка для торговли криптовалютой значительно нарастила в 2023 году пользовательскую базу.

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