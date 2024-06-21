СМИ: личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти в УГО

Десять офицеров Управления госохраны Украины (УГО) обвинили в "самовольном захвате власти" исполняющего обязанности главы ведомства, личного телохранителя лидера Украины Владимира Зеленского Максима Донца.
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