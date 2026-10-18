Автоинспекторы Твери провели для учеников школы № 46 интерактивный курс «Дорожные ловушки». 14 октября, в преддверии осенних каникул, сотрудники Госавтоинспекции провели интерактивный курс по правилам дорожного движения «Дорожные ловушки» для пятиклассников средней школы № 46 в Твери.
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