Загородный дом на Новорижском шоссе — это совершенно иная история, чем квартира в Москве. Здесь появляются панорамные окна, мастер-блоки с собственными санузлами, террасы, гостевые зоны и сложная инженерная начинка.
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