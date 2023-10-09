Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис

Обострение палестино-израильского конфликта вызвало новую волну дискуссий в американской политике. Республиканцы обвиняют Белый дом в потворстве ХАМАС и требуют нанести удар по Ирану, демократы пытаются справиться с внутрипартийным расколом, и всё это в условиях политического вакуума из-за отставки спикера палаты представителей.
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