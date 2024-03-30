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Дзен Дневник

4 подписчика

Чтобы в доме было светло, лампы по мощности не выбирают! Нужно смотреть на другие параметры

Чтобы в доме было светло, лампы по мощности не выбирают! Нужно смотреть на другие параметры

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Признаюсь, что я сам неоднократно попадался на этом, полагая, что чем больше ватт я "вкручу" в патрон, тем в комнате будет светлее, но разобравшись в этом вопросе понял, что к сожалению это не совсем так! Мощность лампочки нам расскажет исключительно о ее энергопотреблении, а по вопросу […] Сообщение Чтобы в доме было светло, лампы по мощности не выбирают! Нужно смотреть на другие параметры появились сначала на Дзен дневник.

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