Индия официально объявила о завершении миссии «Чандраян-3»

Спускаемая платформа «Викрам» и луноход «Прагьян» на Луне, взгляд художника / © ISRO Инженеры ISRO попытались «разбудить» аппараты миссии «Чандраян-3» после холодной лунной ночи на протяжении двух недель, однако их попытки не увенчались успехом.