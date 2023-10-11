Индия официально объявила о завершении миссии «Чандраян-3»

Спускаемая платформа «Викрам» и луноход «Прагьян» на Луне, взгляд художника / © ISRO Инженеры ISRO попытались «разбудить» аппараты миссии «Чандраян-3» после холодной лунной ночи на протяжении двух недель, однако их попытки не увенчались успехом.
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