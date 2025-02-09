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«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

«Привет тебе, русская свинья»: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз главреду российского СМИ

БлокнотРУ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз «физической расправы», поступающих главному редактору информагентства «Регнум» Марине Ахмедовой.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Азеров в первую очередь.
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10 час.
Галина Крейн
Только так: к ишакам и верблюдам.И чем быстрее,тем лучше для нас.И должны быть жестоко наказаны те,кто заварид всю эту вонючую кашу с мигрантами.Извините за грубость.
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9 час.
Семен Демин
А полиция за мигрантов.
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7 час.
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