Россиян предупредили о риске отказа в пенсии

Юрист Соловьев заявил о риске отказа в пенсии при нехватке баллов или стажа Заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал обращаться за назначением пенсии заранее, чтобы Социальный фонд успел отыскать все необходимые данные.
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