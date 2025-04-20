В Москве задержан давший показания на Смирнова экс-депутат Курской областной думы

ТАСС: В Москве задержали депутата Курской областной думы Максима Васильева В Москве задержан экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев, который дал показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной.
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