В Москве задержан давший показания на Смирнова экс-депутат Курской областной думы

ТАСС: В Москве задержали депутата Курской областной думы Максима Васильева В Москве задержан экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев, который дал показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной.