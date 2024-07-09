Ямалец подворовывал у соседки украшения, еду и алкоголь

Ямалец получил два с половиной года принудительных работ за то, что воровал у своей соседки. Как сообщает пресс-служба УВД по ЯНАО, в начале текущего года полицию Муравленко обратилась женщина с заявлением о пропаже из дома ювелирных изделий.
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