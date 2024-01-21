Genesis представил зимнюю версию своего концепта X Speedium GT

Genesis X Snow Speedium был представлен на экономическом форуме в Швейцарии. Люксовый бренд от Hyundai до сих пор не подтвердил выход в производство ни одного из недавно представленных концептов, а на днях показал еще один.
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