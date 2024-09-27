"Это восхитительно". Выставка фотографа Евгения Борисова открылась в Барнауле

Выставка заработала в РАНХиГС Выставка Евгения Борисова в РАНХиГС / Фото предоставлено РАНХиГС Уникальная выставка работ известного фотографа, путешественника Евгения Борисова открылась 25 сентября в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках создания арт-пространства академии в Барнауле.
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