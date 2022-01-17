Южный Федеральный

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Симонов указал на европейский газовый парадокс на примере непостоянной Польши

Симонов указал на европейский газовый парадокс на примере непостоянной Польши

Эксперт по энергетике Константин Симонов указал на лицемерную позицию Польши по газу, которая несколько лет выражала нежелание продлевать контракты с "Газпромом", а теперь выступает с обвинениями в адрес России в недостаточных поставках ресурса.

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