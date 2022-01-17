Симонов указал на европейский газовый парадокс на примере непостоянной Польши

Эксперт по энергетике Константин Симонов указал на лицемерную позицию Польши по газу, которая несколько лет выражала нежелание продлевать контракты с "Газпромом", а теперь выступает с обвинениями в адрес России в недостаточных поставках ресурса.
Эксперт по энергетике Константин Симонов указал на лицемерную позицию Польши по газу, которая несколько лет выражала нежелание продлевать контракты с "Газпромом", а теперь выступает с обвинениями в адрес России в недостаточных поставках ресурса.
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