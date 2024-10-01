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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Российский спортивный фонд будет аккумулировать все средства от ставок на события за пределами России. Закон примут до конца года»

Законопроект о создании российского спортивного фонда будет принят до конца года. Об этом на пленарной сессии форума АИС-2024 сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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