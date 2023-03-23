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Захарова о планах США повысить потолок госдолга: банкроты хотят напечатать денег, увеличить кредит и остаться при этом в «лидерах»

Захарова о планах США повысить потолок госдолга: банкроты хотят напечатать денег, увеличить кредит и остаться при этом в «лидерах»

Банкроты хотят напечатать денег, увеличить кредит и остаться при этом в «лидерах». Так официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала планы Соединенных Штатов увеличить потолок государственного долга.

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