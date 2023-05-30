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ОПЕК «открестились» от планов установить конкретные цены на нефть

ОПЕК «открестились» от планов установить конкретные цены на нефть

ОПЕК «открестились» от планов установить конкретные цены на нефть Наталья МарковаЧлены ОПЕК не стремятся привести стоимость нефти к определенному уровню, заявил генеральный секретарь альянса Хайсам аль-Гайс в интерьвью для иранского издания Shana.

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