ОПЕК «открестились» от планов установить конкретные цены на нефть Наталья МарковаЧлены ОПЕК не стремятся привести стоимость нефти к определенному уровню, заявил генеральный секретарь альянса Хайсам аль-Гайс в интерьвью для иранского издания Shana.