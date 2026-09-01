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Пятый канал

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В московской школе прошел «Открытый урок наоборот»

В московской школе прошел «Открытый урок наоборот»

Учебный год в одной из московских школ начался с «Открытого урока наоборот». За парты сели депутаты «Справедливой России», а девятиклассники по очереди вызывали их к доске, называли тему и задавали вопросы.

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