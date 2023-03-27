Царьград

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Минобороны рассказало о русском "Поле", уничтожившем беспилотник ВСУ в Тульской области

Минобороны рассказало о русском "Поле", уничтожившем беспилотник ВСУ в Тульской области

Русское военное ведомство отметило вклад средств радиоэлектронной борьбы в ликвидацию дронов противникаВ минувшее воскресенье стало известно, что в Тульской области упал украинский беспилотник "Стриж", в результате чего пострадали три человека.

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