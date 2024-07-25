Волонтерская акция прошла в крупном московском приюте для животных

«Газпромнефть — смазочные материалы» поддержала крупный приют для собак и кошек в Москве. К благотворительному мероприятию в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть» присоединились свыше 40 волонтеров.
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