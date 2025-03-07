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Пентагон: США пристально следят за словами и действиями Киева

Пентагон: США пристально следят за словами и действиями Киева

Администрация президента США Дональда Трампа пристально наблюдает за действиями и высказываниями руководства Украины, заявил министр обороны США Пит Хегсет 7 марта на брифинге журналистам перед встречей с британским коллегой Джоном Хили.

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