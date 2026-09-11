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Казанда сайлауны яктырту өчен Бердәм мәгълүмати үзәк ачыла

Казанда сайлауны яктырту өчен Бердәм мәгълүмати үзәк ачыла

2026 елның 18-21 сентябрендә «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы базасында гаммәви мәгълүмат чаралары өчен Бердәм мәгълүмати үзәк эшләячәк.

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