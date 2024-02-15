Expeditions: A MudRunner Game от разработчиков SnowRunner получила системные требования — игр...

Expeditions: A MudRunner Game от разработчиков SnowRunner получила системные требования — игра запустится даже на GTX 660Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Saber Interactive (SnowRunner) раскрыли системные требования и особенности первого года поддержки своего симулятора езды по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game.