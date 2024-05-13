60 лет у истоков энергии: компания "Кузбассразрезуголь" отмечает свой юбилей

Флагман открытой добычи угля в России – УК «Кузбассразрезуголь» – в этом году отмечает 60-летие. Сохраняя верность традициям горного дела, компания активно развивает цифровой профиль угледобычи, отдавая при этом приоритет расширению своей социальной и экологической ответственности.