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60 лет у истоков энергии: компания "Кузбассразрезуголь" отмечает свой юбилей

60 лет у истоков энергии: компания "Кузбассразрезуголь" отмечает свой юбилей

Флагман открытой добычи угля в России – УК «Кузбассразрезуголь» – в этом году отмечает 60-летие. Сохраняя верность традициям горного дела, компания активно развивает цифровой профиль угледобычи, отдавая при этом приоритет расширению своей социальной и экологической ответственности.

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