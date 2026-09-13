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Bitcoin удерживает позиции на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС

Bitcoin удерживает позиции на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС

Bitcoin сохранил большую часть недавнего роста, несмотря на заметное усиление ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

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