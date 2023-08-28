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Ежов об уменьшении числа легионеров в КХЛ: «Раньше меньше шансов давали русским. А сейчас они те же очки набирают»

«Мастера всегда были. Думаю, просто меньше шансов давали даже русским игрокам. Сейчас на самом деле на эти же позиции дают шанс русским, и они те же очки набирают.

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