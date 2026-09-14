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ИА Регнум

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Клиентка пожаловалась на мастурбацию таксиста «Яндекса» во время поездки

Клиентка пожаловалась на мастурбацию таксиста «Яндекса» во время поездки

Таксист «Яндекса» удовлетворял себя во время поездки с клиенткой в Самаре. Об этом 14 сентября сообщил Telegram-канал «112».

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