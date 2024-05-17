Пользователи Binance массово пожаловались на неполучение депозитов Notcoin

16 мая 2024 года несколько криптобирж, включая Binance, разместили токен Notcoin (NOT). Позже клиенты Binance начали жаловаться на то, что не получили свои криптоактивы, которые заранее отправили из приложения в Telegram на свои адреса на платформе.
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