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  • Ольга Заварухина
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РЭЦ: «За три года работы платформа «Мой экспорт» оказала свыше 115 тысяч услуг»

РЭЦ: «За три года работы платформа «Мой экспорт» оказала свыше 115 тысяч услуг»

Число зарегистрированных компаний составило более 23 тысячЦифровая платформа Российского экспортного центра «Мой экспорт» — проект, предоставляющий российским экспортером возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок и дальнейшего развития их внешнеэкономической деятельности.

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