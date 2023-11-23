РЭЦ: «За три года работы платформа «Мой экспорт» оказала свыше 115 тысяч услуг»

Число зарегистрированных компаний составило более 23 тысячЦифровая платформа Российского экспортного центра «Мой экспорт» — проект, предоставляющий российским экспортером возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок и дальнейшего развития их внешнеэкономической деятельности.