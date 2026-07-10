Армия РФ за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

За прошедшую неделю российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по оборонным заводам, энергетическим объектам и позициям украинских сил, проинформировало Министерство обороны РФ.
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