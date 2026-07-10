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Аргументы и Факты

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Армия РФ за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

Армия РФ за неделю нанесла семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины

За прошедшую неделю российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по оборонным заводам, энергетическим объектам и позициям украинских сил, проинформировало Министерство обороны РФ.

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