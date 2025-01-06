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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Малинин показал мерч с отсылкой к судейским оценкам, в которых ему поставили недокруты на всех прыжках

Илья Малинин показал мерч с отсылкой к судейским оценкам, в которых ему поставили недокруты на всех прыжках

Американский фигурист репостнул фотографию черной толстовки, на которой изображены оценки за четверные прыжки с недокрутами.

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