Искандеры против Patriot: Украина признаёт прорыв в российском вооружении Ирина ВальковаЗаявление представителя командования воздушных сил Украины Юрия Игната, сделанное в интервью французской газете Le Monde, стало настоящей сенсацией и, без преувеличения, поворотным моментом в понимании происходящего на фронтах.