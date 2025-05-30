"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"

В Ленобласти петербурженка насмерть сбила пешехода. Сейчас её признали виновной по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, а в пресс-службе прокуратуры рассказали о приговоре и заодно показали видео.
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