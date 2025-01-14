Kinetic Defence Vehicle: немецкая ЗСУ для Украины Опытная ЗСУ от Diehl Defence на выставке в 2014 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Kinetic Defence Vehicle: немецкая ЗСУ для Украины Опытная ЗСУ от Diehl Defence на выставке в 2014 г.
Свежие комментарии