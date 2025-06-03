Праздник детства в Ромашке: Образование Плюс КМВ открывает двери летнего лагеря

Дорогие друзья! Лето в самом разгаре, и мы рады сообщить вам о долгожданном открытии I смены летнего лагеря Ромашка от Образование Плюс КМВ! Наш лагерь — это место, где царит смех, веселье и безграничная детская радость!С первых же дней ребята погрузились в атмосферу незабываемых приключений, игр и активного отдыха! Веселая музыка, зажигательные танцы, спортивные состязания и увлекательные развлечения — каждый день в лагере полон новых открытий и ярких впечатлений!В Ромашке ребятам некогда грустить по дому! Их ждут захватывающие мероприятия:• Энергичные танцы и флешмобы: наши аниматоры умеют зажигать сердца и дарить море позитива!• Веселые спортивные состязания: ребята соревнуются в ловкости, силе и командном духе!• Захватывающие игры и конкурсы: каждый найдет занятие по душе!• Творческие мастер-классы: дети развивают свои таланты, создавая удивительные поделки и произведения искусства.