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Семь разводов, брат в Колорадо и работа в Киеве: неожиданные повороты в судьбе Дмитрия Киселёва

Семь разводов, брат в Колорадо и работа в Киеве: неожиданные повороты в судьбе Дмитрия Киселёва

Дмитрий Киселёв давно ассоциируется у зрителей со строгим стилем вещания, характерными паузами и масштабными политическими итогами в эфире «Вестей недели».

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