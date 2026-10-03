Медведев рассказал о совместной работе России и Ирана в оборонной сфере

Большое значение совместной деятельности в оборонной сфере придают и Россия, и Иран. Стороны развивают ее к взаимной выгоде, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 октября в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.