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Медведев рассказал о совместной работе России и Ирана в оборонной сфере

Медведев рассказал о совместной работе России и Ирана в оборонной сфере

Большое значение совместной деятельности в оборонной сфере придают и Россия, и Иран. Стороны развивают ее к взаимной выгоде, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 октября в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

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