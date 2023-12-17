Путин подтвердил новую льготу для пенсионеров при оплате ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством думских фракций подтвердил, что российские пенсионеры будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ, сообщил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.
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