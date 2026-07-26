📖 Специалисты восстановили имена 40 тысяч участников Крымской войны 1853–1856 годов «Во время войны более 100 тысяч человек погибли в Крыму.
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📖 Специалисты восстановили имена 40 тысяч участников Крымской войны 1853–1856 годов «Во время войны более 100 тысяч человек погибли в Крыму.