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Теннисист Алькарас проиграл ван де Зандсхулпу в матче второго круга US Open

Теннисист Алькарас проиграл ван де Зандсхулпу в матче второго круга US Open

Третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), проиграв в матче второго раунда представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.

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