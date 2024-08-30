Теннисист Алькарас проиграл ван де Зандсхулпу в матче второго круга US Open

Третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), проиграв в матче второго раунда представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии