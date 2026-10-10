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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Горшков: «Кагановская и Некрасов будут на Гран-при в Петербурге и в Омске. Также надеемся на чемпионаты Европы и мира, Универсиаду»

Тренер Алексей Горшков рассказал о планах на сезон Василисы Кагановской и Максима Некрасова.  Сегодня фигуристы завоевали серебро на мемориале Дениса Тена в танцах на льду.

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