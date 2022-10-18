Раскрыты условия возобновления поставок сырья из России в Германию

Германии стоит возобновить поставки сырья из России при условии завершения военного конфликта на Украине, который влияет на двусторонние отношения, рассказал журналистам Bild премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
Германии стоит возобновить поставки сырья из России при условии завершения военного конфликта на Украине, который влияет на двусторонние отношения, рассказал журналистам Bild премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
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