«Кажется, Red Bull попала в порочный круг», – Макс Ферстаппен

«Кажется, Red Bull попала в порочный круг», – Макс ФерстаппенRed Bull Content Pool Трехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признал, что в сезоне-2024 Red Bull Racing выглядит слабее, чем в прошлом году, когда выиграла 21 из 22 гонок.