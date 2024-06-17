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Обзор матча Австрия — Франция, группы D на Евро 2024, 17.06.2024

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию. Встреча в группе D, которая проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.

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