Обзор матча Австрия — Франция, группы D на Евро 2024, 17.06.2024

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Франции обыграла Австрию. Встреча в группе D, которая проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 1:0 в пользу французов.