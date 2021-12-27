101-летняя любительница повеселиться раскрыла свой секрет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. 101-летняя жительницы Великобритании Айна Бикертон считает, что не важно, ведете ли вы здоровый образ жизни или нет, секрет долголетия в том, насколько легко вы относитесь к жизни и умеете развлекаться.