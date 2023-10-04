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Закон, порядок, государство

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Стать общеобластными могут игры Неформальной футбольной лиги в ЕАО

Стать общеобластными могут игры Неформальной футбольной лиги в ЕАО

Рабочая встреча губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна и председателя Биробиджанской городской думы Антона Болтова была посвящена итогам сезона Неформальной футбольной лиги (6+) и Фестиваля дворового футбола (6+), который прошел в Биробиджане в минувшие выходные, сообщает ИА ЕАОMedia.

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