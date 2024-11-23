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Царьград

6 729 подписчиков

Никто не говорит об этом странном козыре Киева: РЭБ не берёт диковину - просто не работает

Никто не говорит об этом странном козыре Киева: РЭБ не берёт диковину - просто не работает

Отчего-то все вокруг молчат о высокоточных снарядах, которые не может обнаружить русская система РЭБ.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Осталось США передать Украине ядерные бомбы, а когда самим реально прилетит за это от русских, орать на весь Мир: &quot;А нас то за что, мы ни в чем не виноватые!&quot;
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16 час.

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