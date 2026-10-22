A Mega Millions ticket that spent weeks tucked into the sun visor in a Maryland man's car turned out to be a $30,000 winner when he rediscovered it.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым