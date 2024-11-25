Еда в СССР: почему на прилавках советских магазинов были синие куры и какими они были на самом деле по вкусовым и питательным качествам

Ос Олег стецко А в чем фантазии?

Диана Мальгинова У меня тётя растила и продавала кур. Чтобы курица выглядела красивой, курицу макала в кипяток. Курица становилась жёлтой и красивой. Если бы так делали, куры были бы красиыые. Помните к нам приезжала девочка Смит. И вот в Артеке, она отказалась есть наши сосиски, они не такие красные как у них. У нас из натурального мяса и без красителей. Попробовала бы поняла, что не всё красивое - вкусное.