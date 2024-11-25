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Еда в СССР: почему на прилавках советских магазинов были синие куры и какими они были на самом деле по вкусовым и питательным качествам

Еда в СССР: почему на прилавках советских магазинов были синие куры и какими они были на самом деле по вкусовым и питательным качествам

Еда в СССР была не просто едой, она была движущей силой, за ней надо было побегать, её надо было добыть, принести домой и проявить смекалку изобретая вкусное блюдо, чтобы порадовать себя и семью.

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Комментарии
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Ос
Олег стецко
А в чем фантазии?
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2 час.
Диана Мальгинова
У меня тётя растила и продавала кур. Чтобы курица выглядела красивой, курицу макала в кипяток. Курица становилась жёлтой и красивой. Если бы так делали, куры были бы красиыые. Помните к нам приезжала девочка Смит. И вот в Артеке, она отказалась есть наши сосиски, они не такие красные как у них. У нас из натурального мяса и без красителей. Попробовала бы поняла, что не всё красивое - вкусное.
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1 час.
Алексей Горшков
Я помню - прямо ГОРДОСТЬ меня брала в &quot;святые 90-е&quot; годы, когда видел, что многочисленно продаваемые прямо на улицах &quot;Ножки Буша&quot; пользовались МЕНЬШИМ СПРОСОМ, чем менее дорогие и более качественные окорочка нашей казанской птицефабрики &quot;Юбилейная&quot;! Также помню советскую ещё частушку - не очень правдивую, поскольку и в советские года перебоев с курами и яйцами я не припомню, хотя на другие продукты дефицит и был - но мне показавшуюся смешной: &quot;Птицеферма есть в Казани И вторая строится А казанцы видят яйца Когда в банях моются&quot;!
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8 мин.

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