В Чурапчинском районе Якутии полицейские помогли семье, чья автомашина сломалась на трассе в мороз

14 января во время несения службы инспектор ДПС лейтенант полиции Данил Местников и полицейский ИВС младший сержант полиции Танатар Сисингалиев на 177-м км федеральной автодороги «Колыма» увидели автомобиль с включенными аварийными сигналами.
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